Triumph Klaim Motor Baru Mereka Akan Mengubah Segalanya

VIVA.co.id – Pabrikan sepeda motor asal Inggris, Triumph Motorcycles, memperkenalkan motor terbaru mereka lewat video teaser berdurasi singkat. Video tersebut diunggah ke laman media sosial resmi milik mereka.

Rencananya, Triumph akan meluncurkan motor barunya itu pada 10 Januari 2017 di London, Inggris. Motor baru tersebut disebut berbasis Triumph Street Triple, namun dikemas dalam bentuk yang lebih modern.

Seperti dilansir Autoevolution, Kamis 22 Desember 2016, Triumph tak menyebut apa saja ubahan Street Triple versi terbarunya itu. Hanya saja, motor berjenis naked bike itu diklaim lebih bertenaga, ringan dan gesit.

Dalam video itu, Triumph memberi pesan "Once in Generation, A Motorcycle Comes Along That Changes Everything". Pesan tersebut mengandung arti sebuah motor akan datang untuk mengubah segalanya.

Meski belum ada keterangan resmi soal spesifikasi, namun beberapa fitur yang ada sebelumnya besar kemungkinan tetap dipertahankan, yakni slipper clutch, ride by wire throttle, anti-lock braking system, traction control, wheelie control, dan cruise control.

(ren)