Coretan Anak Kecil Jadi Inspirasi Desain Honda Odyssey Baru

VIVA.co.id – Pabrikan mobil asal Jepang, Honda, baru-baru ini memamerkan sebuah sketsa dari generasi terbaru mobil multi purpose vehicle kelas mewah andalan mereka, All New Honda Odyssey.

Rencananya, mobil keluarga tersebut akan diperkenalkan secara global di ajang pameran Detroit Auto Show, Amerika Serikat, Januari 2017 mendatang.

Seperti dilansir dari Autoguide, Kamis 22 Desember 2016, generasi kelima dari Honda Odyssey itu diklaim memiliki desain serba baru, dan dilengkapi dengan teknologi mesin yang lebih canggih.

Berdasarkan sketsa yang diunggah, tampilan mobil generasi terbaru Honda Odyssey itu lebih rendah dan ramping. Uniknya, sketsa itu disebut merupakan hasil corat-coret anak-anak.

"Kami ingin sedikit bersenang-senang, dengan cara berbagi beberapa gambar dari anak-anak anggota tim Odyssey. Karena, mereka adalah sumber inspirasi dalam membentuk All New Odyssey yang ramah keluarga," kata Chief Engineer Honda Research and Development Amerika, Chad Harisson.

Salah satu teknologi yang diunggulkan pada Odyssey terbaru ini adalah mesin berteknologi hibrida. Teknologi ini memang tengah gencar dikembangkan pabrikan mobil, demi menghasilkan mesin yang ramah lingkungan dan irit bahan bakar.

(mus)