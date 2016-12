Tawaran Menarik Nissan di Akhir Tahun, DP Hanya Rp9 Juta

VIVA.co.id – Momentum akhir tahun biasanya dimanfaatkan sebagian produsen mobil untuk mengumbar diskon guna menghabiskan stok. Hal itu juga dilakukan PT Nissan Motor Indonesia (NMI) yang memberikan beberapa kemudahan di akhir tahun.

Selama bulan Desember 2016, untuk pembelian merek Datsun ada tawaran Down Payment (DP) ringan mulai Rp9 juta untuk semua produk yang dijualnya. Sementara itu, untuk produk Nissan, mereka memberikan penawaran DP ringan mulai dari Rp17 juta untuk setiap pembelian All New Nissan Grand Livina varian SV M/T.

Dengan catatan, penawaran khusus ini hanya berlaku untuk pembelian unit di bulan Desember 2016 dengan harga on the road, baik tunai ataupun pembelian secara kredit (leasing).

Head of Communications NMI, Hana Maharani mengatakan, dengan adanya program akhir tahun, diharapkan konsumen mendapatkan kemudahan untuk memiliki produk Nissan dan juga Datsun.

“Penawaran ini hanya berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Desember 2016, maka kami berharap konsumen bisa memanfaatkan kesempatan baik ini dengan mengunjungi 121 outlet Nissan-Datsun di Indonesia,” kata Hana berdasarkan rilis yang diterima VIVA.co.id, Jumat 23 Desember 2016.

Selain itu, konsumen juga dapat melakukan cicilan mobil dengan bunga 0 persen untuk setiap pembelian satu unit Grand Livina, Nissan Serena, ataupun Nissan X-trail. Bagi yang ingin produk Datsun, hadiah seperti aksesori rear power window, seat cover, electric mirror, fog lamp, allow wheel, dan voucher belanja senilai jutaan rupiah juga ikut diberikan.