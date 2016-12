Habiskan Stok, Yamaha NMax Beri Diskon Akhir Tahun

VIVA.co.id – Sejumlah pabrikan kendaraan bermotor memanfaatkan momentum akhir tahun untuk menghabiskan stok tersisa dengan memberikan potongan harga. Hal itu juga dilakukan Yamaha Indonesia.

Salah satu motor Yamaha yang menarik perhatian sepanjang tahun 2016 ialah NMax. Terbilang 'laris manis' membuat pabrikan otomotif asal Jepang ini sempat pelit memberikan diskon bagi skuter matik bertubuh bongsor tersebut.

Namun, menjelang akhir tahun ini, salah satu diler yang terletak di Jakarta Timur rupanya memberikan potongan harga alias diskon. Sales diler Yamaha yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa pihaknya memberikan potongan harga untuk NMax. Kisaran potongan harga yang diberikan hingga Rp700 ribu.

"Potongan harga khusus akhir tahun untuk NMax itu Rp1 juta. Engga inden, ready stock untuk NMax," katanya kepada VIVA.co.id.

Potongan harga tersebut hanya berlaku bagi customer yang melakukan pembelian NMax secara kredit. "Jadi kalau beli cash engga ada potongan harga," ujarnya.

Sumber yang sama juga menjelaskan bila potongan harga tersebut hanya berlaku hingga akhir bulan Desember. "Kalau sudah masuk Januari sudah tidak ada potongan harga. Ini hanya sampai akhir Desember," katanya.

Sebagai informasi, NMax non ABS dibanderol dengan harga Rp24.950 juta berstatus on the road Jakarta. Dengan status yang sama, NMax ABS dibanderol dengan harga Rp28.950 juta.