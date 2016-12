Lima Motor Terpopuler di Indonesia 2016

VIVA.co.id – Sepanjang 2016, berbagai motor baru terus bermunculan di Indonesia. Beragam model baru hadir, mulai dari jenis skuter matik, bebek, sport, hingga kelas motor gede. Namun dari sekian banyak motor yang ada di Indonesia, ada beberapa model yang pantas menyandang gelar terpopuler, karena besarnya permintaan masyarakat akan model-model tersebut.

Mengacu pada data penjualan domestik Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), per November 2016, motor paling populer di Indonesia adalah jenis matik. Kontribusinya meninggalkan jauh model-model di segmen lainnya. Hal itu pula yang terlihat dari lima motor terpopuler di Indonesia, semuanya berjenis skuter matik.

Motor terpopuler pertama sepanjang 2016 adalah Beat series. Beat series terdiri dari Beat Pop esp, Beat esp, New Beat esp, dan Beat Street. Jika ditotal dari keempat model dari Januari sampai November 2016 --data Desember belum keluar--, penjualan Beat Series terjual sebanyak 1.676.602 unit.

Honda Beat Street. Foto: WeloveHonda

Sementara posisi terpopuler kedua, datang dari Vario Series. Vario Series terdiri dari New Vario 110 FI esp, New Vario 125 esp, dan New Vario 150 esp. Dari ketiga model itu, Vario Series sepanjang 2016 membukukan penjualan sebanyak 1.218.261 unit. Di posisi ketiga ada Scoopy esp. Meski hanya satu model yang dipasarkan, namun penjualannya cukup terbilang menggiurkan, karena mampu terjual sebanyak 492.482 unit.

Honda Beat dan Yamaha Mio M3. Foto: Istimewa.

Di posisi keempat, ada Yamaha Mio series, dengan dua model Mio M3 125 CW, dan Mio M3 125 Spoke. Dari kedua model hanya berbeda pelek itu, Mio sepanjang 2016 mampu menorehkan penjualan sebanyak 355.387 unit.

Sementara di posisi kelima, ada Yamaha NMax yang mampu terjual dari Januari hingga November 2016 sebanyak 234.251 unit.

(mus)