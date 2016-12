Mana yang Paling Laku, CBR250RR, Ninja 250 atau R25?

VIVA.co.id – PT Astra Honda Motor resmi menghadirkan motor sport baru berkapasitas mesin seperempat liter di Indonesia, yakni CBR250RR, Juli 2016 lalu.

Diproduksi di pabrik AHM yang terletak di Karawang, Jawa Barat, motor ini sedianya akan diekspor ke beberapa negara, selain dipasarkan di dalam negeri.

Meski sudah bisa dipesan sejak diluncurkan, motor terbaru pabrikan otomotif Jepang tersebut baru didistribusikan pada November 2016 lalu. Tercatat, ribuan konsumen sudah melakukan pemesanan CBR250RR secara inden.

Namun, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) November 2016, motor yang mengusung mesin dua silinder itu baru terjual secara wholesales (pabrik ke diler) sebanyak 857 unit.

Khusus pasar domestik, CBR250RR laku sebanyak 849 unit. Sedangkan sisanya diekspor ke luar negeri. Angka ini lebih kecil dibanding dengan perolehan Kawasaki, yang berhasil menjual Ninja 250 tipe EX 250 L sebanyak 949 unit.

Tapi, jika dibandingkan dengan penjualan Yamaha R25, CBR250RR jauh lebih unggul. Meski R25 secara wholesales terjual sebanyak 931 unit, namun 800 di antaranya diekspor ke luar negeri.

All New Honda CBR250RR dibanderol dengan harga Rp62,9 juta (on the road Jakarta) dan Rp68,9 juta dengan sistem anti-lock braking system. Harga tersebut hanya untuk pilihan warna Anchor Graymetallic dan Mat Gunpowder Black Metallic.

Untuk warna Honda Racing Red, banderolnya Rp63,5 juta dan tipe ABS Rp69,5 juta. Model tersebut rencananya akan mulai didistribusikan pada November 2016 melalui jaringan Wing Dealer Honda di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, All New Honda CBR250RR didesain dengan banyak penambahan komponen baru. Salah satu fitur unggulan motor bermesin 250cc ini adalah ride mode, yang berfungsi mengubah karakter motor berdasarkan kebutuhan pengendara.