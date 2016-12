Bocoran Wujud Ninja 250 Terbaru, Mesin Empat Silinder?

VIVA.co.id – Kawasaki sepertinya sedang mempersiapkan Ninja 250 edisi terbaru. Kabar anyar yang diembuskan majalah otomotif kenamaan Jepang, Young Machine, Ninja 250 edisi terbaru akan datang dengan sejumlah perubahan.

Young Machine juga memuat rendering (wujud rekaan digital) Kawasaki Ninja 250 terbaru dalam cover majalah edisi spesial tahun baru. Tampangnya ditampilkan bersamaan dengan beberapa render lainnya, seperti CBR250RR tanpa fairing alias naked dan CB1000SF.

Dilansir Rushlane, Kamis, 29 Desember 2016, motor bermesin seperempat liter itu memiliki desain lampu yang sipit dan agresif. Semakin menarik dengan penjejalan lampu yang sudah mengadopsi teknologi LED. Sektor suspensi juga nampak menggoda, karena sudah mengandalkan model upside down.

Motor yang disebut sebagai All New Kawasaki Ninja 250 itu juga sudah terlihat melakukan serangkaian tes awal tahun ini. Sedianya debut perdana baru akan dilakukan pada 2017 mendatang. Young Machine menggambarkan desain All new Kawasaki Ninja 250 telah terinspirasi oleh Ninja 650 yang membuat debut global awal tahun ini.

Dari render di atas pula menunjukkan bila Ninja 250 terbaru akan dijejali tangki bahan bakar lebih besar dengan headlamp lebih ramping dan desain fairing lebih futuristik.

Pertanyaannya, selain desain, apa yang terbaru dari All new Kawasaki Ninja 250 dari sisi teknis? Motor kompetitor CBR250RR dan R25 itu akan lahir dengan bobot lebih ringan, namun tetap responsif dan lebih tajam dalam hal penanganan di jalanan. Konsol intrumen baru sudah terjejal, dan sektor pengereman dikelola cakram dual-channel ABS.

Rumor sebelumnya yang santer dibicarakan adalah pembekalan empat-silinder pada Ninja 250 terbaru. Tetapi kabar tersebut ternyata tak benar, karena Kawasaki masih bertahan dengan silinder kembar (dua silinder). Dari catatan teknis mesin, Kawasaki Ninja 250 mampu menyemburkan daya 32 tenaga kuda pada putaran mesin 11.000 rpm dan 21 torsi puncak Newton meter pada 10.000 rpm.

Sebenarnya mesin empat silinder pada kelas 250cc sudah pernah dilakukan Kawasaki selama periode 1988 sampai 2004. Tak cuma Kawasaki, Honda juga bermain di sana dengan CBR250-nya. Honda menghentikan produksinya pada 1996.

Yamaha juga ikut hadir dengan FZR 250 dan Suzuki melalui GSX-R250, keduanya juga berakhir pada 1994. Motor-motor empat silinder itu dihentikan produksinya karena norma emisi yang ketat dan peningkatan kompetisi para produsen hingga akhirnya melirik ke silinder kembar, seperti saat ini.

