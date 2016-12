Biaya Pasang Kaca Spion Elektrik Agya, Ayla dan Datsun

VIVA.co.id – Kaca spion merupakan peranti yang wajib dipasang pada semua jenis kendaraan, baik mobil maupun motor. Kaca spion memiliki fungsi melihat situasi di belakang kendaraan, sehingga pengemudi bisa bermanuver tanpa khawatir bersenggolan dengan kendaraan lainnya.

Kaca spion terdiri dari dua jenis yakni manual dan elektrik. Model elektrik merupakan spion kekinian yang banyak mulai digunakan mobil-mobil keluaran terbaru. Kehadiran kaca spion elektrik memudahkan pengemudi untuk mengatur posisi kaca terutama saat melewati jalan sempit sehingga tak harus melipat kaca spion.

Namun, beberapa jenis mobil seperti Low Cost Green Car (LCGC) belum dilengkapi dengan fitur tersebut. Kendati demikian, pemilik tak perlu khawatir, karena kini sudah banyak ditemukan di pasaran. "Buat mobil yang belum ada fitur lipat otomatis bisa kita pasang. Mengenai biaya itu berbeda-beda, tergantung jenis mobilnya," kata penggawa aksesori kaca spion M2M, Risman kepada VIVA.co.id, di MGK Kemayoran, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016.

Untuk mobil seperti Agya-Ayla dibanderol dengan harga mulai Rp1,5 juta. Sementara untuk mobil Datsun GO dibanderol dengan harga Rp3 juta. Harga modifikasi lebih mahal, karena kaca spion Datsun manual diganti dengan kaca spion model All New Yaris. "Kalau ganti sama All New Yaris harga modifikasinya bisa Rp3 juta, itu lengkap satu set kanan dan kiri. Harga sudah sama ongkos pemasangan, tahunya beres," ungkap dia.

Bagi mobil dengan kaca spion manual tanpa dinamo motor harus diganti satu set beserta rumahannya. Namun bagi mobil yang sudah menggunakan kaca spion elektrik dan ingin menambah fitur melipat otomatis, hanya perlu menambahkan dinamo motor pada rumahan kaca spion.

"Kalau kaca spion yang sudah elektrik terus mau kacanya melipat sendiri biayanya sekitar Rp300 ribu. Tapi kalau manual ke elektrik dan lipat otomatis semuanya harus diganti. Harga kisaran Rp1,5 juta-Rp3 juta tergantung mobilnya," katanya.

(mus)