Sandiaga Bisa Bikin Stres Produsen Mobil Mewah

VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno, menjelaskan ide moratorium atau penangguhan pembelian mobil mewah di Jakarta di depan para pelaku otomotif, apabila ia nanti terpilih sebagai orang nomor dua di ibu kota.

"Jangan stres kalau saya suka omong akan ada moratorium (kendaraan) mahal," ungkap Sandiaga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Januari 2017.

Sandiaga mengatakan, ide itu ia cetuskan beberapa waktu lalu agar masyarakat kelas menengah ke atas mampu memberikan contoh kepada seluruh warga Jakarta, bahwa transportasi umum yang diberikan pemerintah provinsi akan lebih baik.

Terlebih, melalui program OK O Trip yang terangkum dalam One Kecamatan, One Center Enterpreneurship itu akan mengintegrasikan seluruh transportasi massal, dengan biaya maupun fasilitas yang jauh lebih baik.

"Jadi pesannya, orang kaya juga bisa peduli kepada transportasi umum," katanya.

Dalam debat publik yang dihelat di Hotel Bidakara, Sandiaga juga menyuarakan hal serupa. Ia menyebut bahwa orang kaya hingga pejabat publik harus memberikan contoh yang baik, yakni menggunakan transportasi umum dalam menjalankan setiap aktivitasnya.