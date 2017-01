Yamaha Luncurkan R25 dengan Seragam Baru

VIVA.co.id – PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing resmi meluncurkan R25 terbaru. Namun, tak ada perubahan berarti, lantaran hanya menawarkan warna dan grafis terbaru pada R25 Antilock Braking System dan non ABS.

Hal itu terbukti, dengan tersedianya kelir matte black dengan grafis merah, termasuk tulisan R25 berwarna senada.

”Warna dan grafis baru R25 ini, kami produksi sesuai keinginan konsumen. Yamaha tetap dengan warna khasnya biru, makin lengkap dengan warna putih yang populer di lingkup otomotif dan matte black yang sedang tren. Grafisnya juga unik,” kata General Manager Aftersales Division PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), M Abidin, di Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.

Perubahan juga terlihat dari warna biru yang lebih dominan pada bodi depan dan posisi tulisan R25 yang diubah berada di bawah lampu sein. Selain itu, warna matte black juga terlihat lebih modern dengan speedy graphic. Untuk pertama kalinya motor sport full fairing ini juga tersedia dengan pilihan warna putih dan grafis menarik kuning bercampur hitam serta perak.

Motor yang memiliki julukan Baby M1 ini juga disematkan lampu LED, fairing multi layer di kanan dan kiri, serta pelek aluminum dengan ban tapak lebar. Memiliki tiga pilihan warna, harga yang ditawarkan untuk R25 dengan kelir baru ini, yakni Rp61,6 juta untuk R25 ABS dan Rp55,6 juta untuk R25 non ABS. Semuanya berstatus on the road Jakarta. (asp)