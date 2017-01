Canggihnya Mobil Donald Trump, Tahan Serangan Bom

VIVA.co.id – Presiden terpilih Donald John Trump telah dilantik sebagai orang nomor satu Amerika Serikat ke-45. Sama seperti presiden-presiden sebelumnya, Trump juga berhak menerima sejumlah fasilitas. Termasuk mobil kelas mewah dengan tingkat keamanan supertinggi.

Meski demikian, Trump untuk sementara waktu tak bisa membesut mobil kepresiden terbarunya dalam waktu dekat. Karena, mobil limusin Cadillac-nya baru akan diserahkan pada akhir tahun ini, dan pada tanggal yang belum ditentukan. Saat ini Trump masih menggunakan mobil peninggalan Barack Obama, “The Beast” edisi 2009. Demikian dilansir Autoweek, Senin, 23 Januari 2017.

Kendati belum diserahkan ke Trump, namun informasi yang menyebut kecanggihan mobil yang akan digunakan sudah marak disampaikan ke publik. Secara umum, tak jauh berbeda dengan tingkat keamanan yang dibekali pada mobil kepresidenan Obama. Elemen desainnya dilaporkan meminjam model Cadillac lawas, termasuk Escalade.

Secret Service AS menyatakan perlu mengganti armada kepresidenan karena mobil limusin sebelumnya sudah terbilang tak terlalu prima. Sebut saja soal jarak tempuh yang sudah dilalui, serta sejumlah parameter lainnya.

Sementara itu, seperti dilansir Mirror, mobil kepresidenan Trump merupakan Cadillac yang telah dilengkapi dengan sejumlah sistem pertahanan, seperti lapis baja, termasuk adanya meriam gas air mata di bumper bagian belakang dan senapan serbu di dalam kompartemen penumpang.

Laporan menyebut, mobil yang digunakan Trump memiliki harga senilai US$1,5 juta atau setara Rp20 miliar (kurs Rp13.355 per dolar AS). Cadillac One milik Trump juga dibangun untuk menahan serangan, dengan pintu dan jendela yang dapat menangkal serangan peluru senapan serbu. Ada pula sejumlah botol darah dan tabung oksigen tersedia jika Trump mengalami luka di perjalanan.

Banyak orang berharap sebenarnya mobil terbaru itu dapat ikut tampil saat inaugurasi Trump dari Gedung Capitol ke Gedung Putih. Namun ternyata dia hanya menumpang The Beast peninggalan Obama.

Canggihnya bagian kabin

Sejumlah kecanggihan lainnya yang terdapat pada Cadillac tujuh penumpang kepresidenan Trump adalah dapat menahan serangan bom yang dilempar atau meledak di jalanan. Hal ini didukung dari tangki bahan bakar diesel yang tahan peluru dan tahan ledakan. Eksteriornya juga didukung baja dengan ketebalan delapan inci dan didesain dapat menahan serangan biologi serta kimia. Ketebalan pelat ini sama persis dengan lapisan pada pesawat Boeing 757.

Pintu mobilnya begitu berat. Secara fisik, tak bisa dibuka oleh siapa pun karena bobotnya. Pintu hanya bisa terbuka dari dalam dan dioperasikan sepenuhnya oleh pengemudi. Kaca pada jendela sudah dilaminasi dan dikeraskan, hingga ketebalan beberapa inci dan dapat menahan serangan apa pun. Laporan menyebut, ketebalan kaca mobil ini sekira lima inci. Kaca jendela terdiri dari lima lapisan, yang tak memungkinkan senjata model apa pun tembus ke dalam kabin Cadillac One tersebut.

Cadillac One berkapasitas tujuh penumpang. Satu kursi presiden, satu pengemudi, satu pimpinan pengawal rombongan presiden. Sementara empat kursi lainnya merupakan tambahan untuk tamu. Dari empat kursi itu, tiga menghadap ke belakang dan satu kursi lainnya tepat berada di samping presiden. Ada sebuah meja lipat yang memisahkan kursi presiden dari tempat tamunya.

Agak mengherankan, karena kursi presiden pada mobil itu memiliki warna berbeda dengan kursi-kursi lainnya. Jok yang selalu ditempati presiden dibekali kain berwarna biru, bukan kulit. Padahal, ada banyak pilihan lain yang bisa digunakan. Sejauh ini tak ada penjelasan terkait hal ini.

Kenyamanan yang ditawarkan pada mobil ini yakni ada audio-video 10 CD-changer dan pengatur suhu individual otomatis. Bahkan, tempat duduknya pun juga dilengkapi dengan pemijat. Tersedia pula sistem komunikasi canggih yang bisa tersambung langsung ke Pentagon melalui satelit jika dalam keadaan darurat atau kondisi penting.