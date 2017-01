RI Diprediksi akan Disesaki 1,1 Juta Mobil Baru Tahun Ini

VIVA.co.id – Lembaga Riset Internasional Frost and Sullivan memprediksi, pasar kendaraan beroda empat di Indonesia tahun ini akan meningkat sebesar lima persen. Artinya, penjualan mobil bakal mencapai 1,1 juta unit.

Senior Vice President of Mobility at Frost and Sullivan, Vivek Vaidya, mengatakan, pertumbuhan total penjualan unit mobil di tahun ini menyusul pertumbuhan ekonomi nasional yang terus membaik.

"Ekonomi Indonesia akan pulih dari kemerosotan, akibat sentimen positif dari konsumen, pertumbuhan investasi, belanja pemerintah yang besar, dan meningkatnya ekspor," kata Vivek di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 25 Januari 2017.

Dia mengungkapkan, peluncuran model baru di semester dua tahun 2016 dan 2017 juga berdampak positif pada volume industri otomotif di Tanah Air. Tak hanya itu, sejumlah pameran mobil yang digelar juga dinilai meningkatkan daya beli masyarakat.

Vivek juga memprediksi, pasar otomotif di Indonesia terus berkembang untuk jangka pendek hingga menengah tahun ini. Hal itu lantaran adanya regulasi mengenai emisi rendah karbon.

"Pemerintah mengontrol ketat situasi fiskal dengan berbagai stimulus dan tax amnesty, yang membuat pasar kembali bergairah," kata dia. (one)