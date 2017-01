Kenal Lebih Dekat dengan Jaguar New XF 2.0 Black Jack

VIVA.co.id – Jaguar XF 2.0 dengan embel-embel Black Jack diperkenalkan Jaguar Indonesia, Kamis 26 Januari 2017. Beberapa perubahan dilakukan Jaguar pada sedan mewahnya ini. Nah, apa saja spesifikasi dan perubahan yang dilakukan?

Pertama, balutan warna Gloss Black pada radiator grille serta pada aksen di bagian bumper depan, yang sebelumnya berbalut krom. Ubahan ini membuat tampilan XF 2.0 Black Jack berkesan lebih tegas.

Pada bagian roda, model pelek tidak berubah, namun warnanya juga mendapatkan lapisan Gloss Black, selaras dengan aksen lain di New XF 2.0 Black Jack.

"Semua orang akan suka mobil ini, terutama dengan tema Black Jack yang disematkan," kata Chief Operating Officer PT Wahana Auto Ekamarga, Roland Staehler, di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis 26 Januari 2017.

Detail kecil pun diperhatikan oleh Jaguar Indonesia, dengan memberikan penutup pentil ban dan penutup tengah pelek (Wheel Center Cap) bertema bendera Inggris ‘Union Jack’.

Di balik pelek, kaliper rem cakram di keempat rodanya mendapat balutan warna merah, untuk menonjolkan kesan lebih sporty.

Di balik tubuh New XF 2.0 Black Jack terdapat struktur rangka berbahan aluminium, yang membuatnya mampu memangkas bobot totalnya hingga 190 kilogram dibandingkan generasi pendahulunya.

Hal ini menjadikan kedinamisan mobil ini begitu istimewa. Dipadukan dengan suspensi double wishbone di depan dan Integral Link di bagian belakang, rasio distribusi bobot mencapai 50:50. Hal ini berpengaruh pada kestabilan mobil saat dipacu kencang di tikungan.

Di balik kap mesinnya, New XF 2.0 Black Jack yang dipasarkan di Indonesia menggendong mesin empat silinder segaris berkapasitas 2.000cc dengan imbuhan turbocharger. Tenaga yang dihasilkan mencapai 240 daya kuda dan torsi puncak 340 Newton meter.

Berpadu dengan transmisi otomatis delapan percepatan butana ZF, Jaguar New XF 2.0 Black Jack mampu berakselerasi dari diam hingga mencapai kecepatan 100 km per jam dalam waktu tujuh detik. Kecepatan puncaknya mencapai 250 km per jam. (art)