Suzuki Dandani Pikap Andalannya, Resmi Meluncur

VIVA.co.id – Mengawali 2017, PT Suzuki Indomobil Sales selaku agen pemegang merek Suzuki di Indonesia meluncurkan produk terbarunya di segmen komersial yakni New Carry Pick Up.

4W Deputy Managing Director PT SIS, Setiawan Surya mengungkapkan PT SIS menghadirkan New Carry Pick Up untuk memberikan penyegaran pada line up kendaraan komersial Suzuki.

"Sebagai market di kelasnya, New Carry Pick Up diharapkan dapat terus diminati oleh para pengusaha-pengusaha di Indonesia," kata Setiawan di Jakarta Pusat, Kamis 26 Januari 2017.

Dia menambahkan New Carry Pick Up ini memiliki penyegaran di beberapa bagian yaitu meliputi emblem Carry dengan desain terbaru dan new front grille dan logo yang menunjang penampilan mobil tersebut.

"Ada penambahan new front under guard bagian depan membuat mobil ini siap mengarungi berbagai medan. Pada bagian samping, ada new design sticker di bagian bak, di bagian interior terletak pada new door trim color dan new seat color. Kita juga ada pilihan baru warna silver, " ungkap dia.

Suzuki New Carry Pick Up dibekali dengan mesin G15A berkapasitas 1.493 cc, empat silinder, 16 valve, dan MPI atau multi poin injection yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 78,8 PS pada putaran 5.500 rpm dan torsi maksimum 120 Nm/3.000 rpm sehingga mesin bertenaga namun irit konsumsi bahan bakar.

"New Carry Pick Up akan dijual dengan harga Rp120,75 juta untuk varian Flat Deck dan untuk varian Wide Deck dibanderol dengan harga Rp121,75 juta berstatus on the road," katanya.