Harga Rp120 Jutaan, Ini Alasan Suzuki Rilis Pikap Carry Baru

VIVA.co.id – PT Suzuki Indomobil Sales selaku Agen Tunggal Pemegang Merek Suzuki di Indonesia membeberkan alasan pihaknya meluncurkan mobil baru di segmen komersial, New Carry Pick Up. Padahal, penjualan mobil di segmen komersial mengalami penurunan di 2016.

4W Sales Director PT SIS, Makmur mengakui, penjualan mobil komersial khususnya low pikap memang mengalami penurunan di 2016. Namun, di penghujung tahun, penjualannya mengalami kenaikan cukup signifikan.

"Penjualan biasanya tujuh ribu sampai delapan ribu unit sebulannya, di penghujung tahun malah naik. Desember tercatat penjualannya menjadi 10 ribu sebulannya," kata Makmur, di Kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis 26 Januari 2017.

Dia mengatakan, kenaikan penjualan di penghujung 2016, karena selama rentang waktu empat bulan sejak September-Desember, pertumbuhan ekonomi nasional semakin membaik. Sehingga, pihaknya pun merasa percaya diri meluncurkan pikap terbaru di awal tahun.

"Harapan kita ekonomi membaik dengan itu, kami optimistis 2017, penjualan semakin membaik. Makanya dari tim planning product menyiapkan suatu penyegaran di pikap kita di awal tahun," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, 4W Marketing Director SIS, Donny Saputra mengatakan, kenaikan penjualan mobil Suzuki di segmen mobil pikap juga dipengaruhi adanya penawaran berbagai potongan harga dan pembaruan produk. Sehingga, hal itu merangsang konsumen untuk membeli mobil pikap.

"Ada stimulus, atau rangsangan terhadap konsumen, itulah kenapa kita 'pede' muluncurkan New Carry Pick Up. Kalau dilihat beberapa bulan terakhir kondisi perekonomian kita membaik, batu bara membaik, harga kelapa sawit juga membaik," katanya.

New Carry Pick Up dijual dengan harga Rp120,75 juta untuk varian Flat Deck dan Rp121,75 juta untuk varian Wide Deck. Keduanya berstatus on the road Jakarta. (asp)