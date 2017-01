Suzuki Hadirkan Varian Baru Karimun WagonR, Kelebihannya?

VIVA.co.id – Suzuki melengkapi jajaran line-up Karimun WagonR, dengan menghadirkan varian VXi+. Namun, mobil yang diklaim Suzuki ini baru diluncurkan di India. Tetapi, kemungkinan besar tentu akan merambah Indonesia.

Dilansir News18, Jumat 27 Januari 2017, Suzuki India lewat Maruti Suzuki India Ltd, meluncurkan varian terbaru dari mobil murah atau LCGC ini. All new VXi+ WagonR akan melengkapi daftar anggota keluarga WagonR yang ada.

Lalu, apa yang membedakan varian ini dengan varian yang lain? Suzuki mengklaim, mobil murah ini tampil dengan tampang lebih sporty dengan ubahan tampilan baik interior maupun eksterior. Tak hanya itu, mobil ini juga diklaim jauh lebih aman.

Tambahan yang diberikan diantaranya pada proyektor lampu utama, grille yang lebih stylish, serta pada alloy wheels dan side skirtnya. Sedangkan interiornya tampil apik dengan pilihan dual tone.

Untuk keamanannya, varian terbaru dari WagonR ini juga akan dilengkapi dengan dual airbags, serta ditanami anti-lock braking system dengan pengereman elektronik.

Harganya? Untuk harga, Maruti Suzuki mematok harga terendah Rp92,1 juta dan harga tertinggi sekitar Rp105 juta untuk pasar India tentunya.

Empat Tipe Varian VXi+ WagonR:

WagonR VXi+ with (manual transmission) – Rs 4,69,840

WagonR VXi+ (O) with (manual transmission) – Rs 4,89,072

WagonR VXi+ (with AGS transmission) – Rs 5,17,253

WagonR VXi+ (O) (with AGS transmission) – Rs 5,36,486

(asp)