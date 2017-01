Pesan Kapolda Metro Jaya untuk Bikers Moge di Jakarta

VIVA.co.id – Ikatan Motor Besar Indonesia, atau IMBI Djadoel bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya menggelar Safety Riding Course untuk para pengendara motor besar di ibukota.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan mengimbau kepada para bikers, atau pengemudi motor besar untuk mentaati aturan lalu lintas yang berlaku. Salah satunya harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) khusus bagi motor berkapasitas mesin besar di atas 250 cc.

"Untuk motor di atas 250 cc, kita langsung sampaikan kepada teman-teman bikers, semua sama, aturan sama," ujar Iriawan, saat ditemui di Polda Metro Jaya dalam acara Safety Riding Course, yang diselenggarakan oleh IMBI Djadoel, Minggu 29 Januari 2017.

Disampaikan Iriawan, kecelakaan motor terjadi rata-rata empat kali satu hari, penyebabnya berawal dari pelanggaran lalu lintas. Untuk itu, ditegaskan semua pihak harus sama-sama menjalani aturan berlalu lintas.

Seperti diketahui sejak tahun lalu, telah dikeluarkan aturan bahwa SIM C dibagi berdasarkan kapasitas mesin. SIM C dikelompokkan ke dalam tiga kategori, C, C1, dan C2. SIM C diperuntukkan bagi pemilik motor dengan kapasitas mesin di bawah 250 cc, C1 untuk motor di atas 250 cc, serta C2 untuk motor di atas 500 cc.

Meski, memiliki SIM C1 dan C2, setiap orang harus punya SIM C dulu. Usianya pun dibatasi, pakai SIM C1, umurnya harus 18 ke atas. Untuk naik lagi ke SIM C2, umurnya harus 20.

Untuk syarat pembuatan SIM, semuanya mengacu pada Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk mendapatkan SIM, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

IMBI Djadoel berkerja sama dengan Ketua Umum IMBI Pusat, membuat suatu acara sebagai rasa syukur atas keamanan dan kenyamanan, serta mempererat tali sirahturahmi antarmasyarakat ibu kota dengan Polri pada umumnya dan khususnya Polda Metro Jaya.

Selain pelatihan berkendara yang baik untuk para bikers, ada pula bazar sembako untuk keluarga Besar Polda Metro Jaya. Acara itu juga diikuti oleh sekitar 42 klub motor besar. (asp)