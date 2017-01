Ingin Kredit Motor Harley-Davidson, Ini Rincian Lengkapnya

VIVA.co.id – Memiliki sepeda motor dengan mesin berkapasitas besar tentu menjadi idaman setiap kaum lelaki. Sayangnya, dengan desain yang gagah dan tenaga mesin yang besar membuat motor gede (moge) dibanderol dengan harga yang tidak murah.

Calon konsumen harus rela merogoh kocek sekitar ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah bila ingin memiliki motor berkapasitas 500cc ke atas. Namun saat ini banyak kemudahan yang diberikan termasuk dengan pembelian secara kredit yang tentu sedikit meringankan.

Dealer Principal Anak Elang-Harley Davidson, Sahat Manalu, mengungkapkan pihaknya menyediakan sistem kredit atau cicilan bagi masyarakat 'berduit' yang ingin memiliki motor legendaris asal Amerika Serikat itu.

"Kami bekerjasama dengan leasing (perusahaan pembiayaan) seperti Mandiri Tunas Finance," kata Sahat kepada VIVA.co.id.

Dia menambahkan, masyarakat tak perlu lagi kebingungan untuk memiliki motor Harley. Kata Sahat, pihaknya menjual berbagai motor Harley-Davidson mulai dari tipe sport hingga touring. "Diler resmi kami menjual berbagai tipe dari sport dan touring. Semua bisa dicicil, dengan pilihan tenor, 1 hingga 4 tahun," katanya.

Nah, berikut harga dan cicilan motor Harley-Davidson yang dapat menjadi pertimbangan bagi para konsumen:

1. Street 500-Color harga Rp304,4 juta. Tenor satu tahun DP Rp104,935 juta, cicilan per bulan Rp20,6 juta. Tenor dua tahun, DP Rp95,647 juta dengan cicilan per bulan Rp11,27 juta. Tenor tiga tahun, DP Rp92,6 juta dengan cicilan Rp8,1 juta sedangkan empat tahun DP Rp91,3 juta dengan cicilan per bulan Rp6,7 juta.

2. Sportster 1200 Custom-Vivid Black harga Rp603,9 juta. Tenor satu tahun, DP Rp204 juta dengan cicilan per bulan Rp40,97 juta. Sementara tenor dua tahun, DP Rp185,6 juta dengan cicilan per bulan Rp22,3 juta. Tenor tiga tahun, DP Rp179,6 juta yang cicilan per bulannya Rp16,1 juta. Sedangkan empat tahun, DP Rp176, 9 juta dan cicilan per bulan Rp13,7 juta.

3. Dyna Street Bob-Vivid Black harga Rp723,9 juta. Tenor satu tahun, DP Rp243,6 juta dan cicilan per bulan Rp49 juta. Tenor dua tahun, DP Rp221,4 juta cicilan per bulan Rp26,7 juta. Tenor tiga tahun, DP Rp214,3 juta dan cicilan per bulannya Rp19,3 juta. Empat tahun, DP Rp211,4 juta dan cicilan per bulannya Rp15,9 juta

4. Softail Slim Two-Tone harga Rp849,9 juta. Tenor satu tahun, DP Rp285 juta dan cicilan per bulan Rp57,6 juta. Tenor dua tahun, DP Rp259,1 juta dan cicilan per bulan Rp31,4 juta. Tenor tiga tahun, DP Rp250,6 juta dan angsurannya Rp22,7 juta. Sementara tenor empat tahun DP Rp246,9 juta dan cicilannya Rp18,7 juta.

5. Softail Fat Boy S-Vivid Black harga Rp1 miliar. Tenor satu tahun, DP Rp342,3 juta cicilan per bulannya Rp69, 2 juta. Tenor dua tahun, DP Rp311,2 juta dan cicilan per bulan Rp37,8 juta. Tenor tiga tahun, DP Rp301 juta dan angsuran per bulannya Rp27,3 juta. Sementara tenor empat tahun, DP Rp296,6 juta dan angsuran per bulannya Rp22,4 juta.