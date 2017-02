Honda dan Toyota 'Saling Sikut' Berebut Pasar Sedan

VIVA.co.id – Meski pasarnya tidak sebesar mobil keluarga, sedan ternyata masih memiliki peminat di Indonesia. Ini terlihat dalam data wholesales yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia.

Berdasarkan Data Gaikindo, sepanjang 2016 lalu 11.026 unit sedan laku terjual di Indonesia. Yang menarik, dalam perebutan pasar mobil sedan ini, dua pabrikan Jepang yakni Toyota dan Honda harus kembali ‘saling sikut’.

Dari data yang ada, PT Honda Prospect Motor (HPM) berhasil mencatat penjualan sedan sebanyak 3.570 unit. Penjualan didominasi oleh model All New City sebanyak 1.213 unit, lalu New Civic 1.681 unit, New Accord 541 unit, dan CR-Z sebanyak 135 unit.

Sementara itu, PT Toyota Astra Motor berhasil menempel penjualan sedan Honda dengan total penjualan sebanyak 3.363 unit. Penjualan sedan Toyota disumbang new Vios sebanyak 1,077 unit, new Altis 962 unit, new Camry 1,238 unit, dan Toyota86 sebanyak 86 unit.

PT Suzuki Indomobil Sales yang hanya memiliki satu model berhasil menjual 35 unit Ciaz. PT Nissan Motor Indonesia menyumbang penjualan sedan Teana sebanyak 89 unit sepanjang tahun lalu.

