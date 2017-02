Daftar Mobil LCGC Paling Laris Saat Ini, Calya Teratas

VIVA.co.id – Mobil murah ramah lingkungan alias Low Cost and Green Car belakangan sukses menjadi salah satu tulang punggung utama penjualan kendaraan roda empat secara nasional. Setidaknya angka penjualan moncer juga terlihat pada 2016 lalu.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan, penjualan LCGC pada 2016 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka wholesale (pabrik ke diler) Gaikindo memperlihatkan dari Januari hingga Desember 2016, LCGC mampu terjual sebanyak 235.180 unit. Sementara periode yang sama pada 2015, tercatat hanya mampu terjual sebanyak 165.434 unit.

Mobil LCGC paling laris pertama disumbang pendatang baru Toyota Calya. Penjualannya selama 2016 tembus 47.287 unit. LCGC terlaris kedua datang dari Toyota Agya dengan penjualan 45.009 unit. Di posisi ketiga, bertengger Daihatsu Ayla sebanyak 39.087 unit.

Posisi keempat, ditempati Honda Brio Satya dengan penjualan sebanyak 36.470 unit. Kelima, ada Daihatsu Sigra dengan 31.939 unit. Datsun Go dan Go+ Panca harus puas berada di posisi keenam dengan penjualan selama 2016 sebanyak 25.483 unit. Terakhir, atau ketujuh, ada Suzuki Wagon R dengan angka 9.905 unit. (one)

Laporan: Pius Mali/Jakarta