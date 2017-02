Garansindo Resmi Pegang Kendali Penjualan Volvo di Indonesia

VIVA.co.id – Setelah lama tak terdengar kabarnya, produsen otomotif Volvo rupanya telah menunjuk partner bisnis baru di Indonesia. Pabrikan mobil asal Swedia ini menggandeng Garansindo Group untuk melancarkan bisnisnya di pasar otomotif Indonesia.

“Kami dengan bangga memperkenalkan partner baru kami di Indonesia yaitu Garansindo Group dan kami sangat yakin bahwa kemitraan ini akan memberikan peningkatan pada pelayanan kami bagi customer di Indonesia serta mengembangkan bisnis kami untuk kawasan ini,” kata Lars Danielson, Senior Vice President of Volvo Car Group and CEO of Volvo Car, Region Asia Pacific, seperti dalam siaran pers, Rabu, 1 Februari 2017.

Garansindo Group kini mendapat tugas baru sebagai distributor tunggal mobil Volvo Cars di Indonesia terhitung sejak Januari 2017. Perusahaan spesialis kendaraan premium itu juga nantinya akan bertanggung jawab penuh untuk penjualan dan layanan purna jual Volvo Cars diseluruh Indonesia.

Tak hanya itu, tahun ini Garansindo Group juga akan membuka showroom 3S Volvo di Jakarta. Fasilitas tersebut nantinya akan dibangun mengikuti standard Volvo Cars Retail Experience (VRE).

Danielson juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Indomobil Group yang sudah menjadi partner bisnis Volvo sebelumnya. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra kami sebelumnya Indomobil atas dukungan dan komitmen yang telah diberikan dalam mengembangkan bisnis Volvo di Indonesia,” ujar Danielson.

