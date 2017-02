Alasan Garansindo Bersedia Jualan Mobil Volvo di Indonesia

VIVA.co.id – Perjalanan Volvo Cars di Indonesia memang mengalami pasang surut. Beberapa kali pabrikan mobil asal Swedia ini harus bergonta-ganti partner untuk ikut berebut pasar mobil premium di Indonesia. Kini, Volvo menggandeng Garansindo Group sebagai mitranya di Indonesia.

Sebagai catatan, Volvo sebelumnya bermitra dengan Indomobil. Namun terhitung sejak Rabu, 1 Februari kemarin, Volvo akan berada di bawah bendera Garansindo. Yang menjadi pertanyaan, apa alasan Garansindo bermitra dengan Volvo?

Menurut Chief Operating Officer PT Garansindo Inter Global, Satya Saptaputra, alasan Garansindo bersedia bermitra dengan Volvo tentu dengan image Garansindo sendiri sebagai penyedia kendaraan kelas premium. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan riset selama dua tahun dan menganggap Volvo punya pasar potensial di Indonesia.

"Sekarang pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang diumumkan Sri Mulyani (menteri keuangan) untuk outlook 2017. Jadi premium segmen itu potensinya ke depannya masih sangat tinggi," kata Satya saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis 2 Februari 2017.

Pria lulusan Amerika ini pun optimistis bahwa Volvo nantinya akan laris melihat perkembangan paling tinggi untuk penjualan mobil di Indonesia kelas middle up dan middle up to class. "Jadi kedepannya kita lihat potensi untuk mobil premium masih tinggi, terutama Volvo di Indonesia sejarahnya panjang sekali dan penggemar setianya juga banyak," katanya.

Menurutnya, meski dua tahun ini semua pasar otomoitif turun, tapi di premium segmen masih tumbuh. Di segmen premium ini masih mampu tumbuh kurang lebih 4 persen.

Sebagai catatan, Garansindo tahun ini akan mendirikan diler Volvo di Jakarta dengan layanan 3S (servis, sales, spareparts), serta akan menghadirkan dua produk baru yakni, XC90 (SUV) dan S90 (sedan).