Mobil-mobil Baru yang Masih Bisa Dibeli di Bawah Rp100 Juta

VIVA.co.id – Memiliki mobil baru tentu menjadi idaman masyarakat. Namun mereka tentu harus menyiapkan dana besar, karena kebanyakan mobil baru di Indonesia, seperti model Multi Purpose Vehicle dibanderol dengan harga Rp200 jutaan.



Tetapi bagi Anda yang hanya memiliki dana terbatas bisa melirik dua model di bawah ini. Sebab hanya dua model itu saja yang tercatat masih memiliki banderol demikian.

Berdasarkan penelusuran VIVA.co.id, dua mobil tersebut datang dari Daihatsu dan Datsun. Untuk Daihatsu ada model Ayla D MT MI. Saat ini model tersebut dibanderol dengan harga Rp91,25 juta on the road Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi.

Karena harganya yang murah, tentu ada konsekuensi yang mesti ditanggung pemilik mobil ini. Sebab Ayla model demikian belum dilengkapi dengan AC, power steering elektrik, dan power window.



Untuk sekadar memutar musik saja, pemilik harus membawa sendiri perangkat pemutar musik. Satu lagi, pengaturan spion juga masih dilakukan secara manual.

Penampilannya juga masih tergolong standar, berbeda dengan tipe Ayla di atasnya. Pelek yang diusung masih mengandalkan model kaleng 13 inci.



Tetapi, meski hadir dengan “ala kadarnya”, tetapi mobil ini punya sederet kelebihan, di antaranya konsumsi bahan bakar yang irit, purna jual tinggi, serta suku cadang yang mudah didapat. Mesin yang diusungnya berkapasitas 998cc dengan tenaga 64 daya kuda dan dikawinkan dengan transmisi lima-percepatan.

Model kedua yang bisa dilirik dengan harga di bawah Rp100 jutaan adalah Datsun Go+ tipe "D". Harga on the road Jabodetabek saat ini adalah Rp98,7 juta. Sama seperti Ayla tipe "D", model ini juga masih sangat standar dan hadir dengan tampilan ala kadarnya.

Sebut saja tak adanya AC, head unit, speaker, serta power steering elektrik. Tetapi karena mengusung genre Multi Purpose Vehicle, mobil ini dapat mengangkut banyak penumpang. Kelebihan lainnya, Datsun GO+ D sudah dibekali dengan kantong udara alias airbag. Sedangkan mesin yang diusungnya berkapasitas 1.200cc, lebih tinggi dari Ayla tipe D yang hanya 1.000cc. (one)