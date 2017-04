Pameran Otomotif IIMS Siap Digelar, Ini Harga Tiket Masuknya

VIVA.co.id – Ajang pameran otomotif tahunan Indonesia International Motor Show bakal kembali digelar. Tahun ini, IIMS akan berlangsung mulai 27 April hingga 7 Mei 2017 mendatang.

Direktur PT Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh, mengatakan persiapan pelaksanaan IIMS 2017 sudah hampir mencapai 100 persen. "Para peserta IIMS 2017 juga telah siap untuk menampilkan produk-produk terbaik mereka dan berbagai acara pendukung juga telah siap digelar," ujar Hendra di Jakarta, Kamis, 6 April 2017.

Sementara itu, Komisaris Independen PT Dyandra Media International Tbk, Bambang Trisulo, mengatakan produk-produk dan teknologi otomotif terbaru akan ditampilkan di pameran IIMS. Sementara hasil penjualan selama ini diklaim positif, seiring laju kendaraan bermotor yang terlego tiap tahunnya.

"Sejak 25 tahun lalu, pelaksanaan pameran otomotif selalu menjadi salah satu tolak ukur pencapaian industri otomotif Indonesia," ujar Bambang.

Pameran IIMS tahun ini akan diramaikan dengan beberapa kegiatan, di antaranya parade test drive dan test ride, road safety for children, IIMS center of carnival, auto gymkhana, sunday morning ride, two wheel drive stunt driving, dan 4x4 Build off Indonesia.

Penyelenggaraan IIMS menempati lokasi yang sama dengan tahun lalu, yakni di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara harga tiket untuk masuk ke pameran ini adalah Rp40 ribu hari biasa, dan Rp60 ribu untuk akhir pekan. (ase)