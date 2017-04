Daftar Mobil dan Motor yang Tampil di IIMS 2017

VIVA.co.id – Ajang Indonesia International Motor Show akan digelar pada 27 April hingga 7 Mei 2017 mendatang. Pameran ini akan digelar di lokasi yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, yakni di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Business Unit Manager PT. Dyandra Promosindo, Bunga Swastika Putri mengatakan, IIMS tahun ini tidak hanya bakal diramaikan oleh merek kendaraan penumpang dan komersial, karena turut hadir pula beragam merek kendaraan roda dua.

"Hingga saat ini sudah ada 28 brand kendaraan dan still counting. Tidak hanya itu, ada juga 11 merek sepeda motor yang ikut berpartisipasi di IIMS 2017," kata Bunga di Jakarta, Kamis, 6 April 2017.

Merek kendaraan yang ikut berpartisipasi di IIMS 2017 antara lain, Audi, BMW, Mercedes-Benz, MINI, Volkswagen, Renault, Chevrolet, Nissan, Datsun, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Tata Motors, Toyota, Hyundai, KIA, dan Mazda. Sedangkan merek sepeda motor yang akan meramaikan IIMS 2017 yakni, Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Kymco, Vespa, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Royal Enfield, dan BMW Motorrad.

Penyelenggaraan IIMS rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Untuk berkunjung ke pameran ini, pengunjung harus membeli tiket seharga Rp40 ribu (weekday) dan Rp60 ribu (weekend).

Pameran IIMS tahun ini akan diramaikan dengan beberapa kegiatan, antara lain parade test drive dan test ride, road safety for children, IIMS center of carnival, auto gymkhana, sunday morning ride, two wheel drive stunt driving, dan 4x4 Build off Indonesia. (ase)