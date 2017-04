Daftar Harga Daihatsu Ayla Terbaru, Termurah Rp92 Juta

VIVA.co.id – PT Astra Daihatsu Motor hari ini secara resmi meluncurkan New Astra Daihatsu Ayla. Mobil ini hadir dengan tampilan lebih stylish dan modern dibandingkan generasi sebelumnya. Wajah Ayla baru juga sudah diunggah ke akun media sosial resmi Daihatsu Indonesia dan langsung menyita perhatian warganet. Beragam komentar langsung membanjiri akun Instagram Daihatsu.

Berdasarkan wujud Ayla yang diunggah Daihatsu, nampak Low Cost and Green Car ini menggunakan lampu, grille, bumper dan pelek yang berbeda. Lampunya berukuran lebih besar lengkap dengan halogen, sementara posisi sein kini berada di bawah lampu utama. Model tersebut merupakan varian 1.200 cc dual VVT-I, di mana mesin tersebut juga digunakan pada Sigra.

Grille didominasi warna hitam dengan list silver hingga logo khas Ayla bertengger di bagian depan. Bumper depan Ayla juga terlihat lebih aerodinamis dengan variasi di tengahnya. Pabrikan otomotif Jepang ini turut menyematkan daytime running light (DRL) LED di bawah bumper, serta foglamp di sudut bumper.

Dari sisi kiri bodi, terlihat spion sudah dilengkapi dengan sein dan terdapat talang air di kaca samping depan hingga belakang. Kesan modern terlihat jelas dari pelek palang delapan two tone dengan alas ban dari Bridgestone.

"Kami percaya New Astra Daihatsu Ayla mampu menjawab keinginan customer akan sebuah city car yang lebih bertenaga, stylish, dengan harga terjangkau," kata Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor, Amelia Tjandra, di sela peluncuran Ayla di Jakarta Jumat 7 April 2017.

Terkait harga, New Astra Daihatsu Ayla dibanderol dengan harga mulai dari Rp92,550 juta hingga termahal Rp146,250 juta on the road Jakarta.

Berikut daftar harga Ayla terbaru:

Model 1.000 cc

Tipe D M/T = Rp92,550 juta

Tipe D+ M/T = Rp104,750 juta

Tipe M M/T = Rp109,050 juta

Tipe M A/T = Rp118,050 juta

Tipe X M/T = Rp116,400 juta

Tipe X A/T = Rp125,450 juta

Tipe X Airbag M/T = Rp120 juta

Tipe X Airbag A/T = Rp129,050 juta

Tipe X Deluxe M/T = Rp123,750 juta

Tipe X Deluxe A/T = Rp132,800 juta

Model 1.200 cc

Tipe X = Rp125,250 juta

Tipe X A/T = Rp135,250 juta

Tipe R M/T = Rp132,250 juta

Tipe R A/T = Rp142,250 juta

Tipe R Deluxe M/T = Rp136,250 juta

Tipe R Deluxe A/T = Rp146,250 juta.