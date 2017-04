53 Gedung Rusak Akibat Syuting Fast to Furious

VIVA.co.id – Tak lama lagi film Fate of The Furious akan tayang di layar lebar, 14 April 2017. Ini merupakan sekuel ke delapan film Fast and Furios yang kerap mempertontonkan mobil-mobil mewah dengan kecepatan beringas. Menariknya, film itu mengorbankan banyak mobil demi keperluan syuting, hingga berujung ke tempat sampah.

Seperti dilansir Autoevolution, Senin 10 April 2017, data menunjukkan selama tujuh sekuel diputar, Fast anf Furious telah menghancukan banyak mobil, bangunan dan benda lainnya. Nilai total kerusakan mencapai US$521 juta atau setara Rp6,9 triliun.

Kerusakan paling mahal terjadi di film Furious ke tujuh, yang mencapai US$285 juta atau setara Rp3,7 triliun. Data diperoleh dari akumulasi yang dihitung asuransi bekerja sama dengan konsultan mobil mewah.

Selama tujuh seri film Fast and Furious dipertontonkan, ada 169 mobil rusak dan 142 mobil lainnya tak lagi bisa dipergunakan. Kerusakan lainnya meliputi 53 gedung, 31 properti syuting serta 37 kendaraan yang dipesan secara khusus.