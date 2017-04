Deretan Skutik Bisa Dibeli dengan Gaji Rp3 Juta, Ada NMax

VIVA.co.id – Sepeda motor jenis skuter matik merupakan kuda besi andalan alias paling digandrungi masyarakat di Tanah Air saat ini, khususnya yang tinggal di perkotaan. Motor ini kian popular karena dinilai lebih mudah dikendarai, pengoperasiannya lebih mudah karena pengendara tak perlu lagi repot-repot lagi mengoper gigi.

Motor jenis ini dianggap sangat nyaman digunakan di daerah perkotaan yang dikenal dengan kemacetannya. Semakin tumbuhnya peminat motor matik di Indonesia, tentu mendorong sejumlah pabrikan untuk memproduksi jenis ini. Motor matik juga dapat dijangkau berbagai lapisan khususnya menengah ke bawah.

Nah, dalam tulisan ini VIVA.co.id akan merangkum motor-motor skutik apa saja yang bisa dibeli masyarakat berpenghasilan dengan rata-rata Rp3 juta. Menurut sejumlah wiraniaga diler Honda dan Yamaha di bilangan Jakarta Timur, skutik-skutik itu antara lain New Beat CW, Vario 125 ESP CBS MMC, Xride, Aerox, hingga Yamaha NMax.

Dari penjelasan mereka, skema cicilannya sekira Rp1 jutaan yang wajib dibayar dengan uang muka Rp2 juta sampai Rp3 juta. Tenor tergantung kemampuan daya beli konsumen. Dengan cicilan tersebut, masuk pada tenor dua sampai tiga tahun cicilan. Berikut motor-motor tersebut beserta harganya:

Honda

New Beat CW = Rp15,2 juta

New Beat ISS = Rp16,2 juta

Beat Pop ESP CBS = Rp14, 9 juta

Spacy CW Helm-In FI = Rp14,5 juta

Vario 110 ESP CBS Standard = Rp16,7 juta

Vario 110 ESP CBS ISS Standar = Rp17,5 juta

New Beat Streer = Rp15,9 juta

New Beat CBS = Rp15,4 juta

Beat Pop ESP CW = Rp14,7 juta

Beat Pop ESP CBS ISS = Rp15,4 juta

New Scoopy CW FI MMC = Rp17,8 juta

Vario 110 ESP-CBS Advance = Rp16,8 juta

Vario 110 ESP CBS ISS Advance = Rp17,6 juta

Vario 125 ESP CBS MMC = Rp18,2 juta

Vario 125 ESP CBS ISS MMC = Rp18,8 juta

Yamaha

Mio Blue Core 125 SP = Rp14,4 juta

New Mio Blue Core 125 CW = Rp15,2 juta

Mio Z = Rp15,6 juta

Mio M3 AKS ASS = Rp16,1 juta

Fino Sporty 125 Blue Core = RpRp17,2 juta

Fino Grande 125 = Rp18,4 juta

New Soul GT 125 = Rp16,3 juta

X Ride = Rp16 juta

Aerox = Rp18,5 juta

Aerox GP = Rp18,9 juta

Aerox 15 VVA = Rp21,9 juta

Aerox 155 VVA R Version = Rp23,8 juta

Aerox 155 VVA S Version = Rp26,2 juta

NMax Non ABS = Rp25,7 juta