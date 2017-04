Mau Cicil Ayla Terbaru Rp1 Jutaan per Bulan, Berapa DP-nya?

VIVA.co.id – PT Astra Daihatsu Motor telah resmi meluncurkan Ayla generasi terbaru belum lama ini. Kendaraan jenis low cost green car (LCGC) tersebut dijual dengan banderol mulai dari Rp92,55 juta sampai Rp146,25 juta.

Menurut salah seorang wiraniaga diler Daihatsu di Jakarta Timur, Maryanti, Ayla terbaru dijual dengan harga yang beragam sesuai dengan spesifikasinya. "Harganya beragam, ada yang mesin 1.000 cc dan ada yang 1.200 cc, terus mau pilih yang matik atau manual. Untuk pembelian masih sama, bisa cash ataupun kredit," kata dia kepada VIVA.co.id, Selasa 11 April 2017.

Untuk mobil seperti Ayla, lanjutnya, konsumen cenderung memilih membelinya secara kredit. Ini lantaran harga kredit sudah lengkap dengan asuransi dan memperkecil risiko bagi pemilik mobil baru.

Selain itu, cicilan atau uang muka yang akan dibayarkan juga bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen. Untuk yang memilih down payment besar, cicilannya bisa sangat ringan, atau sebaliknya jika DP kecil maka cicilan agak besar. "Cicilannya bisa disesuaikan. Kalau berani DP besar malah cicilannya masih bisa di angka Rp1 jutaan atau ada juga yang Rp2 jutaan," ujarnya.

Maryanti mencontohkan, untuk New Ayla tipe X bermesin 1.200 cc transmisi manual, harga tunainya sekira Rp125,25 juta. Model ini masih bisa diangsur Rp1,8 juta per bulan selama 47 kali dengan uang muka Rp73,82 juta. Sementara tipe R dengan transmisi manual berbanderol Rp132,25 juta, bisa dicicil dengan tenor yang sama, namun dengan uang muka Rp81,512 juta.

Salah satu model Ayla yang baru saja diluncurkan. Foto: VIVA.co.id/Dian Tami

Pilihan DP lainnya, kata dia, untuk X transmisi manual sekira Rp56,512 juta dengan angsuran Rp2,267 juta selama 47 kali, dan R transmisi manual dengan uang muka Rp59,507 juta dengan cicilan Rp2,394 juta selama 47 bulan. "Kalau saya menyarankan kalau mau DP besar, mending beli cash saja untuk model Ayla, tapi balik lagi ke konsumen," ujarnya.

Berikut daftar harga Ayla terbaru

New Ayla mesin 1.000 cc

Tipe D M/T = Rp92,550 juta

Tipe D+ M/T = Rp104,750 juta

Tipe M M/T = Rp109,050 juta

Tipe M A/T = Rp118,050 juta

Tipe X M/T = Rp116,400 juta

Tipe X A/T = Rp125,450 juta

Tipe X Airbag M/T = Rp120 juta

Tipe X Airbag A/T = Rp129,050 juta

Tipe X Deluxe M/T = Rp123,750 juta

Tipe X Deluxe A/T = Rp132,800 juta

New Ayla mesin 1.200 cc

Tipe X = Rp125,250 juta

Tipe X A/T = Rp135,250 juta

Tipe R M/T = Rp132,250 juta

Tipe R A/T = Rp142,250 juta

Tipe R Deluxe M/T = Rp136,250 juta

Tipe R Deluxe A/T = Rp146,250 juta.

