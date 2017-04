Baru Beli, Andhika Pratama Pamer Mobil Rp3 Miliar

VIVA.co.id – Selebriti jetset Andhika Pratama rupanya tengah berbinar-binar. Suami dari Ussy Sulistiawaty ini tengah bahagia setelah mendapat anggota keluarga baru. Istrinya baru saja melahirkan anak ke-empat. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan itu kemudian diberi nama Sheva Elmira Lorrenia.

Kebahagiaan semakin lengkap setelah baru-baru ini Andhika mengaku telah memiliki kendaraan mewah terbaru. Mobil itu bermerek Lexus. Dengan bangga mobil tersebut kemudian dipamerkan di laman Instagram-nya, @andhiiikapratama. "Welcome to our family, be nice," tulis Andhika sebagai caption foto mobil barunya.

Andhika tak memperlihatkan secara detail mobil tersebut. Pesinetron dan pembawa acara kenamaan itu mengunggah bagian logo dan grille dari Lexus. Yang menarik perhatian, tentu saja soal harganya. Mobil itu diketahui berjenis LX570. Saat ini, mobil tersebut di Tanah Air dijual dengan banderol Rp3,015 miliar on the road Jakarta.

Lantas apa kehebatan dari Lexus LX570 yang dimiliki Andhika Pratama? Seperti dilansir dari situs Mototrend, LX570 merupakan Sport Utility Vehicle dengan mesin 3UR-FE gasoline V8 berkapasitas 5.700 cc. Mesin itu kemudian disandingkan dengan transmisi delapan-percepatan otomatis, dan dapat menyemburkan tenaga 367 daya kuda dengan torsi maksimal 530 Nm.

Kecepatan maksimumnya 210 kilometer per jam, sementara kemampuan melaju dari posisi diam ke 100 kilometer per jam hanya butuh 7,7 detik.

Lexus LX570. Foto: VIVA.co.id

Secara dimensi All New Lexus LX570 memiliki panjang 5.065 milimeter, lebar 1.980 mm dan tinggi 1.910 mm. Spindle Grille yang sangat khas, serta tampilan kuat di bagian depan juga ditunjang dengan lampu utama Full LED ditemani Daytime Running Light (DRL) berbentuk L. Tak kalah menarik, tampilan buritan yang didominasi Rear Combination Lamp LED dan desain anyar 10-spoke alloy wheel berukuran 21 inci.

Di dalam kabin, sistem multimedia yang diusung menggunakan layar sentuh 12,3 inci yang memiliki fitur panorama view camera. Bagi pengemudi tersedia heads-up display yang sekaligus menjadi center display terbesar di kelasnya.

Ada juga wireless charger dan large and colored HUD yang merupakan pertama di kelasnya. Pengaturan suhu di All New Lexus LX 570 dilengkapi Lexus Climate Concierge yang mampu mengontrol otomatis empat zona berbeda dalam kabin secara independen. Canggih bukan? (ren)