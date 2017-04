Datsun Luncurkan Mobil Edisi Ulang Tahun, Harganya Rp86 Juta

VIVA.co.id – Perusahaan otomotif di bawah naungan Nissan, Datsun, kini tengah merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Sebenarnya Datsun merupakan merek mobil yang sudah lama berkiprah di industri otomotif. Tetapi baru dibangkitkan lagi pada 2014, setelah tiga dekade tak terdengar kabarnya.

Dua mobil andalan yang langsung dihadirkan kala kemunculannya, yakni Datsun GO dan GO+. Kini setelah tiga tahun muncul, Datsun merilis edisi spesial dari model GO dan GO+ untuk merayakan ulang tahun ketiganya di India. Demikian seperti dilansir Motorbeam, Selasa 11 April 2017.

Laporan menyebutkan, Datsun GO dan GO+ Anniversary Special Editions ini mendapat grafis bodi pada bagian samping. Selain itu, mobil spesial ini juga memiliki spoiler belakang berwarna hitam. Sedangkan bagian interior, terdapat jok kulit dengan perpaduan kelir hitam dan biru.

Terdapat juga keyless entry, bluetooth connectivity, sensor parkir belakang, dan sistem hiburan yang mampu terkoneksi dengan USB. Yang tak kalah keren, pembenaman pencahayaan di bagian atas kabin (ambient lighting), sehingga pengendara dan penumpang mendapatkan sensasi berbeda mirip mobil premium.

Untuk urusan dapur pacu, tak ada perubahan yang dilakukan. Kedua mobil dibenamkan mesin 1.200 cc yang mampu menyemburkan tenaga hingga 67 daya kuda dan torsi 104 newton meter. Model GO memiliki efisiensi bahan bakar menarik, per liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 20,62 kilometer, sementara GO+ 20,63 kilometer.

Datsun membanderol model spesial ulang tahun ini dengan harga 4.19 lakh untuk model GO atau setara Rp86,3 juta dan 4,90 lakh untuk model GO + atau setara Rp100,9 juta. (mus)