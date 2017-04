Motor-motor Sport 150cc yang Masih Dijual di Bawah Rp20 Juta

VIVA.co.id – Layaknya skuter matik, motor jenis sport juga banyak diburu masyarakat di Tanah Air. Model terlaris tentu saja yang mengusung mesin berkapasitas 150 cc, karena ditawarkan dengan harga lebih terjangkau. Selain itu, motor sport dengan besaran mesin demikian juga cocok dengan kusutnya jalanan di Indonesia.

Ada beberapa merek yang menawarkan motor sport dengan mesin 150 cc. Ada Honda, Yamaha, Suzuki, dan TVS. Jika melihat beberapa situs resmi mereka yang menautkan lengkap dengan banderolnya, dana di bawah Rp20 juta juga bisa menebus motor-motor 150 cc.

Motor tersebut adalah Honda Verza 150 dengan pelek jari-jari yang per April 2017 ini dibanderol dengan harga Rp18,825 juta, lalu Verza 150 pelek racing dengan harga Rp19,675 juta dan TVS Apache RTR 160 dengan harga Rp17 juta. Sementara motor-motor lainnya, kebanyakan dijual dengan harga Rp20 jutaan hingga Rp30 jutaan.

Apa saja pilihan lainnya? Berikut daftar motor tersebut beserta harganya:

Honda

Mega Pro FI = Rp21,775 juta

New CBR 150 R Standar = Rp32,975 juta

New CBR 150 R - Red = Rp33,675 juta

New CBR 150 R - Repsol = Rp33,875 juta

Verza 150 Spoke MMC = Rp18,825 juta

Verza 150 CW MMC = Rp19,675 juta

New Honda CB150R Streetfire SE = Rp27,075 juta

New Honda CB150R Streetfire = Rp25,975 juta

Yamaha

New V-Ixion Advance = Rp25,8 juta

New V-Ixion Advance Special Edition = Rp26,63 juta

Xabre New Colour Rp30,3 juta

All New Byson FI = Rp22,95 juta

All New R15 = Rp34,5 juta

Suzuki

GSX R 150 = Rp29,9 juta

GSX S 150 = Rp25,4 juta

TVS

Apache RTR 160 = Rp17 juta.



