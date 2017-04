Motor Irit untuk Jarak Jauh

VIVA.co.id – Kendaraan roda dua belakangan menjadi alat transportasi favorit di Tanah Air. Populasinya terus membengkak dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena mudahnya masyarakat untuk memiliki sepeda motor dengan berbagai program kemudahan yang ditawarkan pabrikan maupun perusahaan pembiayaan.

Karena harganya yang terjangkau dan efektif digunakan di Indonesia, sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, jika libur panjang tiba atau libur hari raya, banyak masyarakat Indonesia yang memilih menggunakan mengendarai sepeda motor untuk mudik atau pulang kampung.

Sebenarnya ada banyak pilihan transportasi yang bisa dimanfaatkan, seperti. bus, kereta api atau pesawat yang tentunya jauh lebih aman, cepat dan nyaman bila dibandingkan dengan sepeda motor. Namun, demi pertimbangan dari sisi pengalaman serta mengirit biaya, maka banyak yang memilih menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi.

Ada beberapa faktor, yang memengaruhi kenapa motor sangat digemari di Indonesia, pertama, sepeda motor merupakan sarana transportasi yang murah dan terjangkau. Maka tidak heran mengapa banyak masyarakat yang memilih untuk mengendarai motor.

Kedua, penyediaan transportasi publik di Tanah Air yang dinilai banyak orang bermasalah, sehingga banyak masyarakat yang memilih motor untuk beraktivitas. Ketiga, banyaknya dealer dan lembaga pembiayaan yang memberikan kemudahan kredit kepemilikan motor. Mudahnya memiliki motor juga menjadi faktor mengapa populasi motor sangat berkembang.

Baru-baru ini PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memperkenalkan produk baru andalannya All New R15. Kehadiran All New R15 sebagai pertimbangan akan keiritan bahan bakar dan juga tampilan yang modern, agresif dan futuristic.

Desain All New R15 mengadopsi DNA Yamaha R-Series dengan mengedepankan unsur Super Sport. Motor ini menggunakan rangka Delta box yang terbukti kokoh dan New Design Aluminium Rear Arm dengan bobot yang ringan. Kombinasi ini memberikan pengendalian motor yang sangat stabil, dengan weight distribution 50:50.

Dari segi performa, All New R15 memiliki performa terbaik di kelasnya. Disematkannya teknologi Variable Valve Actuation (VVA), membuat tenaga mesin semakin besar tetapi sangat irit bahan bakar.

All New R15 memiliki power maksimum sebesar 14.2 kW/10000 rpm dan torsi maksimum sebesar 14.7 Nm / 8500 rpm. Dengan power dan torsi sebesar ini menjadikan All New R15 sebagai motor sport tercepat di kelasnya.

All New R15 dilengkapi fitur baru Assist & Slipper Clutch, fitur yang biasanya hanya ada pada motor besar. Fitur Assist membuat pengoperasian kopling sangat ringan sehingga pengendara semakin nyaman ketika mengoperasikan kopling. Sedangkan fitur Slipper Clutch membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat.

Saat duduk di atas motor All New R15, Anda disuguhkan pemandangan desain cockpit yang Racydan Luxury. Tampilan speedometer full digital dilengkapi shift timing light yang akan member tanda kepada pengendara untuk berpindah percepatan dan bisa di-setting sesuai keinginan pengendara. Gear position untuk mengetahui posisi percepatan saat berkendara.

Anda juga bisa memasukkan identitas nama Anda enam digit pada tampilan LCD speedometer. Juga beberapa fungsi lain yang membuat Multi Information Display-nya semakin informatif.

Real Super Sport feeling akan dirasakan setelah mencobanya di jalan raya. Konsumen sangat dimanjakan dengan All New R15 yang memiliki tiga pilihan warna yaitu Racing Blue, Matte Black dan Matte Red.