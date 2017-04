Lawan MX King, Supra GTR150 Pamer 'Seragam' Baru

VIVA.co.id – Setelah Yamaha meluncurkan warna baru untuk motor bebek andalannya, MX King, kini giliran Honda melakukan hal serupa. Ya, Honda juga memamerkan 'seragam' baru untuk Supra GTR150.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New Honda Supra GTR150 dengan tampilan baru. Guna menegaskan konsep grand touring, disematkan lah warna dan grafis stripe baru.

Tiga warna dan corak baru yang dimunculkan Astra Honda Motor yakni Spartan Red, Nitric Orange dan warna eksklusif Gun Black dengan pelek emas sebagai pemanisnya.

Menurut Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya, Honda Supra GTR150 ini telah membuktikan kemampuannya saat melaju kencang, stabil di kecepatan tinggi dan nyaman untuk berkendara jarak jauh.

“New Honda Supra GTR150 merupakan model yang sangat kompetitif melalui penyematan tampilan baru dan penyematan fitur terbaik untuk konsumen yang mendambakan performa motor sport dengan kenyamanan saat berkendara jarak jauh dengan berbagai kondisi jalan," kata Thomas.

Sebagai catatan, New Honda Supra GTR150 saat ini tercatat sebagai motor pertama di Indonesia yang mengaplikasikan teknologi layered body cover yang mampu menghasilkan variasi aplikasi warna menjadi lebih beragam dan tampil modern.

Dari performanya, motor ini berbekal tenaga berlimpah yang mampu memuntahkan 15,9 PS/9.000 rpm dengan top speed 122 kpj. Motor ini hanya butuh waktu 10,7 detik untuk berakselerasi dari 0 hingga 200 m.

Untuk tingkat konsumsi bahan bakarnya, Supra GTR150 ini mampu menempuh jarak 42,2 km perliter dengan metode pengetesan EURO 3 berdasarkan metode ECE R40.

Untuk New Honda Supra GTR150 varian warna Spartan Red, Nitric Orange dibanderol Rp21.550.00 on the road Jakarta. Sedangkan untuk warna Gun Black dibanderol Rp21.800.000.