Honda Indonesia Rilis CBR150R Edisi Terbaru

VIVA.co.id – PT Astra Honda Motor secara resmi memperkenalkan pilihan kelir dan striping baru untuk New Honda CBR150R. Dua pilihan warna yang ditawarkan AHM pada New Honda CBR150R berkonsep speedy shape itu yakni Victory Black Red dan Slick Black White. Meski demikian, AHM masih mempertahankan varian balap dari New Honda CBR150R, yaitu Honda Racing Red dan Repsol Edition.

"Semenjak diperkenalkan pada awal tahun lalu, New Honda CBR150R cukup diminati konsumen motor sport Tanah Air. Penerimaan masyarakat untuk motor ini meningkat sebesar 26,1 persen sepanjang tahun 2016," kata Direktur Pemasaran AHM Thomas Wijaya, dalam keterangan resminya kepada media, Senin 17 April 2017.

New Honda CBR150R mengusung mesin 150cc DOHC-enam percepatan, empat-tak, berpendingin cairan. Performa maksimumnya 13,2 kW (18 PS) per 9.000 rpm dan torsi 14,4 Newton meter per 7.000 rpm. Sementara konsumsi bahan bakarnya, seliter bensin dapat menjelajah jarak sejauh 39,72 kilometer dengan metode pengetesan EURO 3.

Soal harga, New Honda CBR150R dipasarkan dengan banderol Rp32,975 juta on the road Jakarta. Sementara model kelir livery Honda Racing Red dipasarkan dengan harga Rp33,675 juta on the road Jakarta, dan edisi Repsol Edition dipasarkan dengan harga Rp33,875 juta on the road Jakarta. Model ini ditargetkan dapat terjual sebanyak 9.000 unit per bulannya.

Sementara itu, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) pada periode Januari-Februari 2017, New Honda CBR150R tercatat dapat terjual sebanyak 14.983 unit, atau melonjak 99,2 persen dari periode yang sama di tahun 2016 yang hanya sekira 7.521 unit.

Artinya model ini memberikan kontribusi sebesar 33,9 persen dari total penjualan motor sport Honda periode Januari-Februari 2017 sebanyak 44.145 unit. (hd)