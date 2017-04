Suzuki Ignis Ternyata Bisa Dicicil Rp1 Jutaan per Bulan

VIVA.co.id – Suzuki punya produk mobil terbaru yang belum lama ini diluncurkan di Tanah Air, namanya Suzuki Ignis. Mobil yang dibawa utuh dari India itu diproyeksikan dapat menuai kesuksesan mengingat harganya yang setara mobil murah low cost green car (LCGC).

Untuk varian termurah Ignis, yakni GL transmisi manual dijual dengan harga Rp139,5 juta on the road Jakarta. Sementara itu, GX transmisi manual dan GX AGS masing-masing dibanderol Rp159,5 juta dan Rp169,5 juta on the road Jakarta.

Agar mendulang penjualan, sejumlah jurus langsung gencar dilakukan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) selaku agen tunggal pemegang merek Suzuki di Indonesia. Salah satunya cicilan rendah bagi calon konsumen yang ingin melakukan pembelian secara kredit.

"Paket spesial kredit ini bunga 3,26 persen dengan cicilan per bulan Rp1,5 jutaan dan untuk uang muka hanya 15 persen. Sementara, tenor cicilan paling lama tujuh tahun dengan ketentuan dan syarat berlaku," kata Direktur Penjualan SIS, Makmur, di Jakarta, Selasa 18 April 2017.

Artinya, jika calon konsumen ingin membeli Ignis tipe terendah dengan harga Rp139,5 jutaan dan dengan cicilan Rp1,5 jutaan, harus menyiapkan dana Rp20,9 jutaan untuk uang muka atau down payment (DP) awal dengan tenor 84 bulan. Program ini dikatakan berlangsung mulai April hingga Juni 2017.

