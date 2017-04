Honda Resmi Luncurkan Dua Vario Terbaru, Apa yang Berbeda?

VIVA.co.id – PT Astra Honda Motor meluncurkan New Honda Vario 150 dengan warna baru dan New Honda Vario 125 dengan kombinasi warna dan grafis stripe terbaru. New Honda Vario 150 kini hadir dengan kombinasi warna monotone anyar yakni Exclusive Pearl White dan Exclusive Matte Black pada tipe CBS-ISS.

Keseluruhan warna ini hadir dengan emblem tiga dimensi sayap Honda dan logo Vario 150. Khusus untuk warna Exclusive Matte Black, kini disematkan pelek baru berwarna emas.

Sementara New Honda Vario 125 terbaru hadir dengan grafis garis tebal pada dua tipe yakni tipe CBS dan tipe CBS-ISS. Dua tipe New Honda Vario 125 ini memiliki warna baru yaitu Sonic White Red yang mengaplikasikan kombinasi warna baru dengan stripe merah.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan, penyegaran warna terbaru pada New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125 diyakini akan jadi tren baru skutik di Tanah Air. “Kami terus melakukan pengembangan tidak hanya secara fitur dan teknologi, namun juga selalu menghadirkan konsep warna baru,” kata dia, Selasa 18 April 2017.

New Honda Vario 150 CBS-ISS ditawarkan dengan harga Rp21,175 juta on the road Jakarta. Sementara New Honda Vario 125 tipe CBS dijual dengan harga Rp18,175 juta dan tipe CBS-ISS Rp18,775 juta on the road Jakarta. Kedua motor ini mulai dipasarkan pada akhir April 2017 dan ditargetkan dapat terjual 90 ribu unit per bulan. (mus)