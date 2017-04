Mau Kredit Suzuki Ignis, Ini Daftar Lengkap Biaya Cicilannya

VIVA.co.id – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara resmi meluncurkan Suzuki Ignis dengan dua varian di Tanah Air, yakni GL transmisi manual yang menjadi tipe terendah, dan GX dengan dua pilihan transmisi matik dan manual. Urusan harga, meski Ignis tidak masuk kelas mobil murah low cost green car (LCGC), tapi harganya terbilang kompetitif.

Untuk harga on the road Jakarta, model GL transmisi manual dibanderol Rp139,5 juta, GX MT Rp159,5 juta dan yang termahal GX AGS atau AT Rp169,5 juta. Lantas berapa biaya cicilan per-bulannya jika ada calon konsumen yang ingin melakukan pembelian secara kredit?

Menurut penelusuran di salah satu diler Suzuki di kawasan Jakarta Barat, ada diler yang menawarkan Angsuran Dibayar di Belakang (ADDB), artinya asuransi dibayar kredit, dan angsuran pertama tidak termasuk dalam total down payment (TDP).

Menurut Agus, salah seorang wiraniaga di diler Suzuki tersebut, untuk model Ignis GL transmisi manual dengan tenor lima tahun alias 60 bulan, bisa dicicil Rp3,513 jutaan. Besaran TDP yang mesti disiapkan yakni Rp27,669 juta.

“Kalau total down payment Rp60 jutaan lebih baik pakai hitungan BCA Finance (leasing), bunga lebih murah. Misalnya tipe GX MT kalau selama empat tahun TDP Rp60,809 juta cicilan per bulan Rp3,291 juta,” ujar Agus kepada VIVA.co.id, Selasa 18 April 2017.

Berikut daftar cicilan Ignis dengan TDP 20 persen:

Suzuki Ignis GL MT = Rp139,5 juta

Cicilan 1 tahun (12x) TDP Rp 23,775 juta: Rp11,278 juta per-bulan

Cicilan 2 tahun (24x) TDP Rp 23,775 juta: Rp6,308 juta per-bulan

Cicilan 3 tahun (36x) TDP Rp 23,775 juta: Rp4,720 juta per-bulan

Cicilan 4 tahun (48x) TDP Rp 23,775 juta: Rp4,026 juta per-bulan

Cicilan 5 tahun (60x) TDP Rp 27,669 juta: Rp3,513 juta per-bulan

Suzuki Ignis GX MT = Rp 159,5 juta

Cicilan 1 tahun (12x) TDP Rp 26,775 juta: Rp12,894 juta per-bulan

Cicilan 2 tahun (24x) TDP Rp 26,775 juta: Rp7,211 juta per-bulan

Cicilan 3 tahun (36x) TDP Rp 26,775 juta: Rp5,347 juta per-bulan

Cicilan 4 tahun (48x) TDP Rp 26,775 juta: Rp4,562 juta per-bulan

Cicilan 5 tahun (60x) TDP Rp 26,775 juta: Rp4,096 juta per-bulan

Suzuki Ignis GX AT (AGS) = Rp 169,5 juta

Cicilan 1 tahun (12x) TDP Rp 28,275 juta: Rp13,701 juta per-bulan

Cicilan 2 tahun (24x) TDP Rp 28,275 juta: Rp7,663 juta per-bulan

Cicilan 3 tahun (36x) TDP Rp 28,275 juta: Rp5,682 juta per-bulan

Cicilan 4 tahun (48x) TDP Rp 28,275 juta: Rp4,847 juta per-bulan

Cicilan 5 tahun (60x) TDP Rp 32,985 juta: Rp4,229 juta per-bulan.

(one)