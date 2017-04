Daihatsu Terima Tukar Tambah Ayla Lama dengan Versi Terbaru

VIVA.co.id – PT Astra Daihatsu Motor secara resmi meluncurkan New Astra Daihatsu Ayla, pada 7 April 2017 lalu. Mobil yang hadir dengan sejumlah perubahan ini sengaja dihadirkan Daihatsu untuk memikat hati konsumen yang kian gandrung akan mobil murah low cost green car (LCGC).

Sebagai bagian dari strategi pemasaran, Daihatsu bahkan mengaku menerima tukar tambah Ayla lama dengan versi terbaru bagi konsumen yang menginginkannya. Hal itu disampaikan Direktur Marketing PT ADM, Amelia Tjandra, saat ditemui di Ciwidey, Bandung.

"Sebenarnya kalau mau ngomong trade in kami mempunyai used car di beberapa tempat kalau pun enggak bisa kerja sama dengan Mobil88 dimana pun berada, karena itu value chain kami," kata Amel.

Dia menjelaskan, apabila ada konsumen yang ingin melakukan trade in dengan Ayla terbaru mereka cukup mendatangi diler Daihatsu terdekat.

Nantinya sales Daihatsu dapat membantu menjual Ayla lama konsumen dan mendapatkan edisi terbarunya. "Atau kalau enggak datang saja ke outlet resmi, nanti dibantu jual dengan harga terbaik," katanya.

Sekadar diketahui Daihatsu Ayla terbaru saat ini dijual dengan harga Rp92,55 juta hingga Rp146,25 juta on the road Jakarta.