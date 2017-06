Honda Target Jual 2.000 Unit All New CR-V Turbo Per Bulan

VIVA.co.id – PT Honda Prospect Motor melakukan penyerahan perdana 100 unit All New Honda CR-V Turbo kepada konsumen pada Sabtu, 17 Juni 2017.

Penyerahan yang digelar di Gandaria City, Jakarta Selatan tersebut sekaligus menandai dimulainya pengiriman Honda CR-V terbaru kepada konsumen di Tanah Air.

"Hari ini kami adakan penyerahan pengiriman All New Honda CR-V Turbo ke seluruh Indonesia," kata Presiden Direktur HPM, Takehiro Watanabe.

Mobil yang yang diluncurkan perdana pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) akhir April 2017 lalu, telah dipesan mencapai sekitar 2.500 unit.

Di tempat yang sama, Marketing and After Sales Service Director HPM, Jonfis Fandy mengatakan, khusus Juni ini pihaknya telah mengirimkan sekitar 200 unit All New Honda CR-V Turbo kepada konsumen di Indonesia.

"Bulan Juni ini sekitar 200 unit. Juli mulai akan didistribusi secara besar-besaran," tuturnya menambahkan.

Jonfis mengatakan Honda CR-V Turbo terbaru sudah tersedia di seluruh diler resmi Honda di seluruh wilayah di Indonesia. Dia berharap pihaknya bisa menjual sekitar 2.000-an unit All New Honda CR-V Turbo per bulannya.

"Target kita sekitar 2.400 tiap bulan, selama 2.400 unit per bulan kita bisa handle. Kami akan memastikan kapasitas produksi agar dapat secepatnha memenuhi permintaan pelanggan," kata dia.

Diketahui, All New Honda CR-V dipasarkan di Indonesia dalam tiga pilihan yakni All New Honda CR-V 2.0 dibanderol dengan harga Rp432 juta, All New Honda CR-V 1.5 Turbo dibanderol Rp466 juta dan All New Honda 1.5 Turbo Prestige Rp506 juta.