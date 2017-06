Modifikasi Moge Terinspirasi Tokoh Jahat, Tambah Seram

VIVA.co.id – Karakter Venom yang lebih dikenal sebagai sosok penjahat di film Spider-Man telah memberi inspirasi bagi Kevin untuk merombak motor kesayangannya. Tanpa ragu, ia langsung menyulap motor gede (moge) Victory Hard Ball lansiran 2013 menjadi lebih seram.

Meski sama-sama memiliki DNA laba-laba, penampilan Venom dalam film Spider-Man tetap memukau. Karena Venom terlahir dari sisi gelap Spider-Man, warnanya pun hitam legam dengan bentuk muka seperti monster.

Dari karakter Venom inilah, Kevin membaluri Victory Hard Ball miliknya dengan warna hitam doff. Warna ini membuat penampilan moge kesayangannya ini lebih gahar dan seram dibanding sebelumnya.

“Saya ingin motor ini terlihat mirip Venom, maka dari itu saya berikan warna hitam doff dan setang saya ganti jadi bisa diatur lebar sempitnya seperti jaring laba-laba,” ujar pria yang memilik usaha timah di Bangka Belitung ini kepada VIVA.co.id.

Sementara, menurut Tedja Builder Imagineering Custom sebagai bengkel yang dipercayakan Kevin, motor ini beraliran Steroids Bagger tapi dengan slogan ‘slim is the new sexy’, karena bentuknya tidak dibuat lebih gemuk dari kondisi standarnya.

“Iya biasanya lebih lebar dan besar dari pada bawaan pabrikan Harley. Kalau yang ini lebih ramping lima sentimeter dari kondisi standar Victory Hard Ball. Jadi saya hanya mengubah dudukan saddlebag kalau sasis enggak,” katanya.

Kata dia, waktu pengerjaan bisa sampai empat bulan, karena velg yang dipesan dari Amerika Serikat. “Desain velg depan belakang seperti jaring laba-laba untuk ukuran depan ring 23 inci lebih tinggi dan besar dari standar,” katanya.

Data modifikasi

Velg depan: Arlen Ness 23 inci

Ban depan/belakang: Avon Cobra

Segitiga atas bawah: Arlen Ness

Fender depan/belakang: Custom

Handle bar: Arlen Ness

Gastank: Custom

Saddle bag: Custom

Riser: Custom

Jok: Custom

Paint: Tomy Airbrush