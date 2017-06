Ini Kerusakan yang Sering Dialami Mobil Rental Setelah Mudik

VIVA.co.id – Mudik menggunakan mobil sewaan menjadi alternatif yang praktis bagi sebagian orang. Dengan demikian, penyewa bisa lebih leluasa menggunakan kendaraan ke berbagai tempat tujuan.

Namun seiring pemakaian, masalah pun bisa saja terjadi, seperti kerusakan pada kendaraan. Lantas masalah apa saja yang biasa terjadi pada mobil sewaan?

Penggawa SRC Rent Car Depok, Sapta mengatakan, biasanya masalah yang dialami setelah mobil disewakan kepada pemudik adalah bodi mobil baret maupun penyok.

"Saya belum pernah mengalami kerusakan di komponen mesin atau yang lain selain lecet, penyok di bodi dan bemper mobil," kata Sapta kepada VIVA.co.id di Jakarta, Rabu, 28 Juni 2017.

Menurutnya, jika mobil yang disewakan lepas kunci atau dibawa sendiri oleh si penyewa mengalami kerusakan, maka biaya tersebut ditanggung oleh pihak penyewa.

"Kalau sudah termasuk pakai jasa sopir, biaya kerusakan kami yang tanggung. Kalau bawa sendiri, kerusakan ditanggung sendiri," ujarnya.

Terpisah, pemilik Mutiara Autorent Depok, Muhamad Muzofar mengatakan masalah yang ditemui usai disewa pemudik adalah kerusakan pada plat kopling, itu juga bila tujuan medannya perbukitan.

"Selain plat kopling, biasanya radiator enggak maksimal jadi mesin overheat. Kerusakan muncul bukan karena berapa lama mereka sewa tapi lebih ke faktor medan jalannya atau pun cara mengemudi," kata dia.

Sama seperti SRC Rent Car, pihaknya juga membebaskan penyewa dari biaya kerusakan sepanjang mobil tersebut disewa dengan sekaligus menggunakan jasa sopir.

"Kalau di rental kami, jika menggunakan jasa sopir dari Mutiara Autorent semua kerusakan ataupun risiko kerugian terhadap mobil ditanggung oleh rental," tuturnya.

Paket sewa mobil di SRC:

Avanza Rp350 ribu per hari, jika memakai jasa sopir Rp500 ribu.

All New Xenia manual Rp350 ribu per hari jika memakai jasa sopir Rp500 ribu.

All New Xenia matic Rp450 ribu per hari jika memakai jasa sopir Rp600 ribu.

Etios Rp300 ribu per hari, jika memakai jasa sopir Rp450 ribu.

Paket sewa mobil di Autorent

Avanza/Xenia/APV/Ertiga biaya sewa sekitar Rp600 ribu per hari sudah termasuk jasa sopir.

Innova/Mobilo/BRV biaya sewa sekitar Rp750 ribu per hari sudah termasuk jasa sopir.

(ren)