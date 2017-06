Jangan Kaget Dengar Harga Yamaha R15 di Filipina

VIVA.co.id – Selain dipasarkan di Indonesia, Yamaha juga menjual R15 terbaru di Filipina. Produksinya tetap dilakukan di Tanah Air dan kemudian diekspor ke sana. R15 terbaru merupakan generasi ketiga yang menyasar segmen sport entry-level.

Sama seperti yang dipasarkan di Indonesia, motor ini telah mendapatkan beberapa perubahan kosmetik fungsional, bersamaan dengan penyegaran pada sisi mekanis, seperti mesin VVA (Variable Valve Actuation) baru dan kopling slipper clutch. Demikian seperti dilansir Indianautosblog.

Mesin R15 mengusung silinder tunggal 155,1cc, SOHC, liquid cooled, injeksi, yang digabungkan ke gearbox enam-percepatan. Dengan mesin tersebut, mampu memproduksi tenaga 19.31 PS pada kecepatan 10.000 rpm dan 14,7 Nm pada 8.500 rpm. Motor ini memiliki bobot 137 kilogram dan kapasitas tangki bahan bakarnya 11 liter.

Jarak antara tanah dengan motor yakni 155 milimeter dan tinggi jok 815 mm. Ban belakang sudah mengadopsi profil lebar berukuran 140/17. Fitur yang dibenamkan antara lain lampu depan LED, lampu belakang LED, instrumentasi digital (dengan lampu shift dan indikator posisi roda gigi), swingarm aluminium terbaru, cakram depan 282 mm lebih besar, sasis delta kotak dan yang paling menarik suspensi depan upside down.

Namun jangan kaget jika melihat harganya di sana. Di Filipina, Yamaha R15 yang ditawarkan dalam tiga pilihan warna dijual dengan harga 164 ribu Peso Filipina atau setara Rp43,1 jutaan. Sementara di Indonesia, All New R15 dijual dengan harga Rp34,5 jutaan on the road Jakarta.